Камера наблюдения запечатлела момент впечатляющего дорожно-транспортного происшествия на улице мексиканского города. Легковой автомобиль попал в аварию на перекрестке и вылетел на тротуар, где буквально снес пешехода.

В минувший понедельник, 13 января, в мексиканском городе Чиуауа произошла впечатляющая авария, попавшая на видео.Все началось с того, что водитель светлой легковушки попытался проскочить через перекресток, где в него врезалась одна из машин, стартовавшая на разрешающий сигнал светофора.Удар вышел относительно слабым, но его хватило для изменения траектории движения автомобиля, выскочившего на тротуар, на полном ходу сбившего пешехода и врезавшегося в припаркованные авто.Пострадавший пролетел с добрый десяток метров. Местные СМИ утверждают, что ему далось пережить ДТП.