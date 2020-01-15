Многодетная семья из Твери стала лучшей в России на шоу Андрея Малахова Прямой эфир на телеканале Россия 1. Выбирали победителей народным голосованием. За это звание боролись 10 многодетных семей, информируют Вести Тверь.

Многодетная семья из Твери стала лучшей в России на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Выбирали победителей народным голосованием. За это звание боролись 10 многодетных семей, информируют "Вести Тверь".Мама в семье Рябиковых успевает воспитывать пятерых детей и заниматься бизнесом - она владеет сетью мини-отелей. Признается, что всегда хотела иметь большую семью, и цели этой в жизни достигла. Главный повар в семье 10-летний Сережа, лучше всего у него получаются блины, поэтому это блюдо всегда на столе в выходные. Артем старший сын в семье, ему - 16. Он ходит в магазин за продуктами. Дальше Миша, в его обязанности входит уход за домашними питомцами. Младшая 7-летняя Настя отвечает за мытье посуды. А 13-летняя Дарья помогает и готовить, и следить за порядком на кухне.А еще в семье каждый ребенок имеет свои увлечения. Мальчики занимаются плаванием, борьбой и шахматами. Девочки — творчеством и танцами. Общее увлечение Рябиковых — это отдых на озере Селигер в палатках.Отметим, что в подарок от "Прямого эфира" семья получила бытовую технику для кухни. Мама Наталья поняла, какой огромный у нее круг общения — ведь на шоу их поддерживали сотни людей из разных уголков страны и зарубежья. А позже еще звонили и поздравляли. Наталья Рябикова считает, что секрет благополучия — это отношение к жизни с оптимизмом, а самое большое счастье — дети.