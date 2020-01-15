Британская полиция раскрыла личности людей, которые в течение шести лет разбрасывали крупные суммы денег на улицах поселка Блэкхолл-Колльери в графстве Дарем. С 2014 года благотворители подбросили местным жителям порядка 26 тысяч фунтов стерлингов (почти 34 тысячи долларов США).

Британская полиция раскрыла личности людей, которые в течение шести лет разбрасывали крупные суммы денег на улицах поселка Блэкхолл-Колльери в графстве Дарем. С 2014 года благотворители подбросили местным жителям порядка 26 тысяч фунтов стерлингов (почти 34 тысячи долларов США).Как сообщает BBC News, меценаты каждый раз оставляли на видном месте порядка 2 тысяч фунтов стерлингов 20-фунтовыми купюрами. Обнаружив деньги, граждане сдавали их в полицию в соответствии с законом.Имена благотворителей не называются. Одна из них призналась, что чувствует "эмоциональную связь" с деревней Блэкхолл-Колльери. Кроме того, один из жителей поселка как-то оказал ей помощь, и женщина решила отплатить ему, а заодно и другим жителям за добро.Как именно меценаты получили крупную сумму денег, не уточняется.В местной полиции сообщили, что впредь, если пара благотворителей продолжит свою деятельность, граждане, нашедшие деньги, смогут оставить их себе. В этом заверил представитель правоохранительных органов Джон Фостер. Он добавил, что рад раскрытию этой загадки и тому, что эти деньги никак не связаны с криминалом.Фостер поблагодарил благотворителей за то, что связались с полицией, а жителей поселка – за честность.