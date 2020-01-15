В испанской провинции Таррагона во вторник, 14 января, прогремел взрыв на территории промышленно-индустриальной зоны. По данным местных СМИ, по меньшей мере четверо получили ранения.

В испанской провинции Таррагона (Каталония) во вторник, 14 января, прогремел взрыв на территории промышленно-индустриальной зоны. По данным местных СМИ, по меньшей мере четверо получили ранения.Как сообщает газета El Periodico, громкий взрыв мог произойти на нефтехимическом заводе. На место происшествия направлена пожарная бригада.Газета Diari de Tarragona сообщает о четырех пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии. Экстренные службы рекомендуют местным жителям, проживающим рядом с районом, в котором случился взрыв, не покидать свои дома.