Мужчина попал в больницу после необычного дорожно-транспортного происшествия в Перми. Он был травмирован дорожным знаком, сбитым машиной, выскочившей на тротуар после столкновения. Инцидент попал в объектив камеры уличного наблюдения.

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент необычной аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 12 января, на пресечении улиц Ленина и Куйбышева в Перми.Таксист на автомобиле "Лада Веста" попытался свернуть налево. В тот момент, когда легковушка пересекала полосу встречного движения, в нее врезался внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.После удара Mitsubishi вылетел на тротуар и сбил столб с дорожным знаком, рухнувший на одного из пешеходов, пытавшихся отбежать от места ДТП.Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадавший мужчина 1993 года рождения получил травмы и был госпитализирован.