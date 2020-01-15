Подмосковные Химки в матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги на домашнем паркете уступили испанской Валенсии – 75:84. Для желто-синих это поражение стало четвертым кряду в Евролиге.

Подмосковные "Химки" в матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги на домашнем паркете уступили испанской "Валенсии" – 75:84. Для "желто-синих" это поражение стало четвертым кряду в Евролиге.В составе российской команды самыми результативными стали Алексей Швед и Энтони Гилл, записавшие на свой счет 18 и 12 очков соответственно, а у победителей встречи больше всех набрали Фернандо Сан-Эметерио (18 очков), Аарон Дорнекамп (13), Луи Лабейри (11) и Джоан Састре (10)."Химки" потерпели десятое поражение в 19 играх соревнования и занимают 11-е место в турнирной таблице, а "Валенсия", одержавшая девятую победу в турнире, расположилась на девятой строчке.В следующем матче Евролиги химчане в четверг, 16 января, примут мадридский "Реал", который накануне проиграл ЦСКА (55:60), а "летучие мыши" на следующий день на выезде сыграют с петербургским "Зенитом".