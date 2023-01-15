В 2023 году муниципалитеты владимирской области получат субсидии на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают на странице ВК “Дороги Владимирской

В 2023 году муниципалитеты владимирской области получат субсидии на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают на странице ВК “Дороги Владимирской области“. Города Александров, Камешково и Суздаль на ремонт дорожных сооружений в 2023 году получат более 320 миллионов рублей. Также, дорожную деятельность в областном центре, городах Радужный, Камешково, Лакинск, Собинка, Ставрово, Судогда, Суздаль и