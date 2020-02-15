Российский спортсмен Евгений Устюгов жестко отреагировал на решение Международного союза биатлонистов дисквалифицировать его на два года, а также лишить золотой медали Олимпийских игр-2014 в Сочи. Он сообщил, что будет продолжать бороться за свое честное имя.

Российский спортсмен Евгений Устюгов жестко отреагировал на решение Международного союза биатлонистов дисквалифицировать его на два года, а также лишить золотой медали Олимпийских игр-2014 в Сочи. Он сообщил, что будет продолжать бороться за свое честное имя."Уже не удивлен, беспредел есть беспредел. Я пойду до конца. Уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав", – цитирует Устюгова ТАСС.Напомним, что помимо Устюгова Международный союз биатлонистов дисквалифицировал также Светлану Слепцову. В ближайшее время оба спортсмена собираются подать апелляцию в CAS.