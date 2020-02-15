Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты россиянки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты россиянки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.Решение о двухлетней дисквалификации вынесли 11 февраля. Она будет отсчитываться с момента оглашения вердикта. Слепцова признана виновной в использовании запрещенных веществ, сообщает ТАСС.Напомним, что 33-летняя российская биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2017 году.