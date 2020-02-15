Большинство американских избирателей считает, что сын Джо Байдена не должен работать на украинскую газовую компанию, поскольку его отец руководил внешнеполитическими инициативами в стране, показали результаты опроса Politico и Morning Consult.

Большинство американских избирателей считает, что сын Джо Байдена не должен работать на украинскую газовую компанию, поскольку его отец руководил внешнеполитическими инициативами в стране, показали результаты опроса Politico и Morning Consult.Украинское "дело Байдена" уже привело к импичменту президента США Дональда Трампа из-за оказания давления на власти Украины с целью расследования деятельности Байдена-младшего.Опрос показал, что избиратели разделились на 47-47 процентов по поводу того, должен ли был сенат США оправдывать Трампа на прошлой неделе.С другой стороны, 52 процента избирателей считают, что сыну Байдена, Хантеру Байдену, не надо было устраиваться на работу в украинскую фирму Burisma, а 18 процентов посчитали это было уместным. В то же время 57 процентов сказали, что из-за этого случился скандал, а 19 процентов, что это не так.Тем не менее, 40 процентов опрошенных заявили, что украинское "дело Байдена" не будет иметь никакого значения для них во время голосования, в то время как 31 процент заявили, что уровень их поддержки снизился, а у 8 процентов — вырос.Опрос Politico и Morning Consult был проведен с 7 по 9 февраля, до предварительных выборов в Нью-Гемпшире. Опрос затронул 1996 зарегистрированных избирателей с помощью онлайн-методологии и имеет погрешность плюс или минус 2 процентных пункта.