Число подписчиков YouTube-канала России 24 за полтора года увеличилось в два раза: на него подписались более 4 миллионов человек. Это не единственный рекорд, который канал установил в начале 2020 года.

Число подписчиков YouTube-канала "России 24" за полтора года увеличилось в два раза: на него подписались более 4 миллионов человек. Это не единственный рекорд, который канал установил в начале 2020 года.За январь число просмотров канала составило 211 миллионов, а число уникальных зрителей достигло 27 миллионов человек.Суммарное количество просмотров на всех новостных каналах ВГТРК уже превысило отметку в 5 миллиардов."Россия 24" – это единственный российский информационный канал, вещающий круглые сутки. Канал предоставляет актуальную информацию о событиях в России и мире, новости политики, экономики и технологий, специальные репортажи и многое другое.