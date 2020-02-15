На орбите разрушилась отработанная ступень советской ракеты-носителя Циклон-3. Это произошло спустя 29 лет после ее запуска. В результате образовалось 75 обломков, судьбу которых отслеживают службы слежения за космическим пространством.

На орбите разрушилась отработанная ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3". Это произошло спустя 29 лет после ее запуска. В результате образовалось 75 обломков, судьбу которых отслеживают службы наблюдения за космическим пространством."Разрушение… произошло 12 февраля в 10:46 по всемирному координированному времени (13:46 по Москве)", — говорится в сообщении 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, выдержки из которого приводит "Интерфакс".Советская трехступенчатая ракета "Циклон-3", носитель легкого класса, была запущена 14 августа 1991 года с космодрома Плесецк. Она обеспечивала запуск автоматических космических аппаратов научного, прикладного и коммерческого назначения массой до четырех тонн на низкие и средние околоземные орбиты. Последний запуск "Циклона-3" был осуществлен в 2009 году. Он вывел на орбиту научный спутник "Коронас-Фотон", предназначенный для "изучения двух основных проблем физики Солнца — уточнения внутренней структуры светила и природы солнечных вспышек".