Дисквалификация российского биатлониста Евгения Устюгова из-за нарушения антидопинговых правил лишила сборную России победы в общекомандном зачете на Олимпийских играх 2014 года, которые прошли в Сочи. После пересчета золотых медалей на первое место поднялась сборная Норвегии.

Дисквалификация российского биатлониста Евгения Устюгова из-за нарушения антидопинговых правил лишила сборную России победы в общекомандном зачете на Олимпийских играх 2014 года, которые прошли в Сочи. После пересчета золотых медалей на первое место поднялась сборная Норвегии.Напомним, что Международный союз биатлонистов лишил Евгения Устюгова золота сочинской Олимпиады после найденного в его пробе запрещенного вещества. Российский спортсмен выиграл в 2014 году эстафету вместе с Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым.Таким образом, у сборной России осталось десять наград высшей пробы. У норвежской команды в копилке 11 золотых медалей. Кроме того, канадские спортсмены отодвинули россиян на третье место в общем зачете за счет большего количества серебряных наград.