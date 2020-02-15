14 февраля в широкий прокат вышла долгожданная вторая часть фильма Лёд. Компании Водород и Art Pictures при участии телеканала Россия 1 сделали зрителям настоящий подарок ко Дню святого Валентина.

14 февраля в широкий прокат вышла долгожданная вторая часть фильма "Лёд". Компании "Водород" и Art Pictures при участии телеканала "Россия 1" сделали зрителям настоящий подарок ко Дню святого Валентина.Примечательно, что исполнитель одной из главных ролей Александр Петров поначалу не хотел сниматься в сиквеле. Однако продюсерам удалось переубедить его: идея Петрову понравилась, и он согласился на съемки. Результатом актер доволен: по его словам, "Лёд 2" – важный фильм, который "отвечает на вопросы и детей, и взрослых"."Многие дети правильно сделают, что поведут туда своих родителей, потому что и родителям есть что посмотреть, на что обратить внимание. Это не просто какой-то мультфильм, какая-то сказка только для детей", – сказал Петров.Одной из первых картину посмотрела певица Светлана Лобода. По словам артистки, она не могла пропустить такой фильм о любви в преддверии 14 февраля."Во-первых, я знаю, что это кино создала одна из самых лучших команд нашей страны, во-вторых, я люблю нашего режиссера, в-третьих, я обожаю Петрова", – призналась она.Телеведущая Дарья Златопольская отметила работу юной актрисы Виталии Корниенко."Там играет Вита Корниенко. Все, кто смотрел "Синюю птицу", знают, что это одна из наших победительниц. Здесь она играет главную роль", – напомнила Златопольская.Сама Виталия, рассказывая о работе с актрисой Марией Ароновой, отметила, что та "делилась с ней актерскими секретиками". Получить новый опыт довелось не только юной артистке. По словам Марии Ароновой, она тоже получила новые впечатления."Ты заходишь в абсолютно новую историю, будучи уже рожденным персонажем, – пояснила она в эксклюзивном интервью Олегу Пакшину. – Вот это, конечно, тяжелое испытание для меня было. Но это очень интересно, скажу вам честно".По словам Ароновой, фильм получился довольно драматичным по сравнению с первой частью."Это достаточно серьезная история, она будет полна драматизма, с одной стороны. С другой стороны, также остается романтика, также остается ощущение полета, ощущение каких-то побед, – отметила актриса. – Помимо каких-то развлечений мы же все-таки должны разговаривать о чем-то! Вот я в этом фильме, во втором, говорила именно об этом: какое количество ошибок мы как родители совершаем"."Лёд 2" еще до выхода в прокат сумел заработать более 60 миллионов рублей. Продолжением истории о фигуристке Наде и хоккеисте Саше стал рассказ о судьбе их дочери Нади, которая пошла по стопам матери и тоже занялась фигурным катанием.