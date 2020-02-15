Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем обсудили напряженную обстановку вокруг Идлиба, а также ситуацию с коронавирусом COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем обсудили напряженную обстановку вокруг Идлиба, а также ситуацию с коронавирусом COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Речь о сирийской провинции шла в контексте активности, вызванной террористическими группировками. Что касается вируса, его обсудили в рамках потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике.На совещании присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и многие другие, сообщает ТАСС.В понедельник, 10 февраля, в провинции Идлиб погибли пять турецких военнослужащих. Это случилось в результате обстрела со стороны сирийской армии. В ответ Вооруженные силы Турции обстреляли 115 целей армии Сирии, нейтрализовав 101 сирийского военного.Вспышку COVID-19 зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.