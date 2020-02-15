Стали известны подробности смерти мужчины и его 6-летнего сына в Краснодаре. Их тела были найдены прохожим рядом со зданием психбольницы №7.

Стали известны подробности смерти мужчины и его 6-летнего сына в Краснодаре. Их тела были найдены прохожим рядом со зданием психбольницы №7.Как установили следователи, ребенка, страдающего легкой формой аутизма, зарезал его собственный отец. На теле мальчика криминалисты обнаружили несколько ножевых ранений в шею и ключицы.Источник в правоохранительных органах рассказал "Комсомольской правде", что за несколько часов до трагедии 33-летний мужчина забрал ребенка из дома и ушел с ним в неизвестном направлении. А затем прислал маме мальчика видеозапись, в которой сообщал, что хочет навредить сыну. Женщина обратилась за помощью в полицию, где написала заявление о пропаже ребенка. Однако было уже поздно.После расправы над ребенком мужчина покончил жизнь самоубийством. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения преступления. Соседи никаких странностей за мужчиной, который работал в компании менеджером, не замечали.