Обострение ситуации в сирийском Идлибе спровоцировало целый шквал негатива в турецких социальных сетях. Направлен он не против боевиков, которые уничтожают мирное население и прикрываются им, как живым щитом, а против России. Радикалы угрожают лично нашему послу в Анкаре. В Кремле уже выразили уверенность, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян.

Обострение ситуации в сирийском Идлибе спровоцировало целый шквал негатива в турецких социальных сетях. Направлен он не против боевиков, которые уничтожают мирное население и прикрываются им, как живым щитом, а против России. Радикалы угрожают лично нашему послу в Анкаре. В Кремле уже выразили уверенность, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян.Из-за событий в Идлибе в турецких социальных сетях стали появляться антироссийские комментарии, а послу России в Анкаре поступают прямые угрозы. Охрана дипломатического представительства России в Турции усилена. Наши дипломаты пока работают в обычном режиме."Ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим мы обратились к турецким властям. Надо сказать, что они восприняли наше обращение с пониманием. Принимаются все необходимые меры безопасности как со стороны посольства, так и со стороны местных властей", — прокомментировала ситуацию пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.Поводом для усиления мер безопасности стал шквал антироссийской истерии в турецких социальных сетях. В последние дни в сирийском Идлибе резко обострилась обстановка в зоне деэскалации. И без того непростую ситуацию турецкие радикалы фактически вывернули наизнанку — они обвинили Россию в покрывательстве якобы враждебных действий официального Дамаска, который пытается вытеснить террористов с этой территории. Вот уже угрозы посыпались лично в адрес нашего посла."Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. Погибли сначала российские офицеры, затем турецкие военнослужащие. Но посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний: "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" и все такое прочее", — высказался о происходящем посол России в Турции Алексей Ерхов.Похожее нагнетание ситуации в Турции (это российский посол отметил особо) уже было пять лет назад во время наступления сирийских сил в провинции Алеппо. Тогда все закончилось серьезным кризисом (после сбитого турецким истребителем российского бомбардировщика) и резким охлаждением отношений между Москвой и Анкарой, вплоть до замораживания торгово-экономических связей. Позже, в 2016-м, в результате покушения был убит российский посол Андрей Карлов.Президент Турции Эрдоган уже жестко осудил нагнетание истерии в СМИ и ситуацию с угрозами в социальных сетях.