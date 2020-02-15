Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров."Все сообщения находятся на уровне слухов", — цитирует заявление неназванного представителя театра РИА Новости. Агентство уточняет, что никаких решений со стороны театра, Ширвиндта, департамента культуры Москвы не было.Народный артист РСФСР, актер, режиссер и сценарист Александр Ширвиндт работает в Театре сатиры с 1970 года — в марте этого года исполняется 50 лет с того дня, как Ширвиндт вышел на сцену этого театра.