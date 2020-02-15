Чешская полиция задержала 11 нелегальных мигрантов в автофургоне на западе Чехии.

Чешская полиция задержала 11 нелегальных мигрантов в автофургоне на западе Чехии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила представитель полиции страны Зузана Тыржова.По ее словам, мигрантов обнаружили благодаря так называемому детектору сердцебиения. Прибор фиксирует сердечный ритм на основе стука сердца, передает "Россия 24".По данным полиции, в машине находились 11 нелегальных мигрантов. Все они направлялись в Германию. Большинство из них оказались гражданами Афганистана, все в возрасте от 16 до 36 лет.