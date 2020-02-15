Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пришлось просить микрофон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пришлось просить микрофон на Мюнхенской конференции по безопасности.Политик выступал в небольшом помещении, где собралось много людей. Зеленский, поднявшись на трибуну, обнаружил, что микрофона нет. И попросил его у представителя конференции, подчеркнув, что без него не может.Организатор отдал свой микрофон президенту, передает РИА Новости.Зеленский заявил о своем намерении провести местные выборы на Украине и в Крыму, подчеркнул, что украинская власть готова к прямому диалогу с мирным населением в ДНР и ЛНР. По мнению украинского лидера, происходящее в Донбассе является вопросом общеевропейского значения, поскольку эта война длится уже шесть лет.В ходе беседы встречи с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом Зеленский сообщил, что чувствует очень позитивное отношение США к Украине.