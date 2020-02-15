В московском воздухе уже ощущается весеннее настроение, в городе снова оттепель и даже распустились цветы. Где увидеть поля первых тюльпанов и провести романтический вечер?

В московском воздухе уже ощущается весеннее настроение, в городе снова оттепель и даже распустились цветы. Где увидеть поля первых тюльпанов и провести романтический вечер?По словам синоптиков, весна в этом году будет довольно ранняя и теплая. Ну а где-то в Москве она уже наступила: в "Аптекарском огороде" на два месяца раньше естественного срока расцвели сады. Больше 10 тысяч весенних растений — тюльпаны, гиацинты, сакура, магнолия, ландыши.Аромат — просто непередаваемый. Заставить их зацвести сейчас, в феврале, садовникам удалось с помощью особой методики — так называемой "выгонки", когда для растений создаются специальные условия: питание, полив и освещение.Здесь можно увидеть самые редкие в мире сорта тюльпанов — черные или, например, с ароматом арбуза, — экзотические цитрусовые деревья и гигантские лилии. Выставка "Репетиция весны" открывается уже завтра. В первый день гостей ждет много сюрпризов — концерты, спектакли и уроки флористики.Еще один подарок ждет москвичей завтра на ВДНХ. У всех желающих будет уникальная возможность встретиться с нашими космонавтами Николаем Тихоновым и Андреем Бабкиным, которые скоро отправятся в экспедицию на МКС. Можно будет задать любой интересующий вопрос и, конечно, сфотографироваться с ними. Встреча пройдет в павильоне "Космос". Нужна предварительная регистрация.Музейная афиша тоже очень насыщенная. В Манеже сейчас проходит выставка Сальвадора Дали. В экспозиции Исторического музея — французский революционный фаянс: антикварная посуда конца XVIII века. А в Пушкинский музей после долгой реставрации вернулась известная картина Тициана "Се человек". Обязательно приходите посмотреть.Большая спортивная программа в эти выходные на Воробьевых горах. В субботу — этап Кубка мира по фристайлу: 70 спортсменов из разных стран мира исполнят сложнейшие акробатические трюки на лыжах. В воскресенье — Детский турнир по горнолыжному спорту. Приходите поболеть за участников и обязательно сами попробуйте покорить московские склоны. Для новичков там весь день будет работать школа лыжников и сноубордистов.А на катках в столичных парках сегодня для всех влюбленных устроят романтические вечера. В Парке Горького — уроки по парному катанию, а в саду "Эрмитаж" — фотосессия на льду. Только одевайтесь теплее: к концу дня немного подморозит.