Чем закончилась встреча глав дипломатических ведомств России и США в Мюнхене Сергея Лаврова и Майка Помпео. Рассказала официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова. На своей страничке она написала, что Помпео вышел от Лаврова и громко произнес на весь коридор: Good luck.

Чем закончилась встреча глав дипломатических ведомств России и США в Мюнхене Сергея Лаврова и Майка Помпео. Рассказала официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова. На своей страничке она написала, что Помпео вышел от Лаврова и громко произнес на весь коридор: Good luck."Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули, — отметила Мария Захарова. — Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее".Сергей Лавров провел краткую встречу с госсекретарем США Майком Помпео на полях открывшейся 14 февраля Мюнхенской конференции по безопасности. Конференция продлится до 16 февраля.Мюнхенская конференция была основана как форум стран НАТО в 1963 году. Теперь эта дискуссионная площадка ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. Это важная площадка для установления и развития политических контактов. При этом на конференции не принимается никаких письменных документов и не подписываются никакие коммюнике.На ежегодной 56-й Мюнхенской конференции по безопасности спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала три главные угрозы безопасности в мире. Это распространения ядерного оружия, международный терроризм и глобальные климатические изменения.По мнению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, отказ от ядерной сделки с Ираном был ошибкой. Ближний Восток не стал безопаснее, напротив, стал еще более опасным регионом, констатировал он. Штайнмайер добавил, что отчуждение России от ЕС нарастает."Европа не может и не должна мириться с этим. Нам нужны другие, лучшие отношения с Россией, а России — с Европейским союзом", — заявил президент Германии.