Молодой человек увидел припаркованный автомобиль, дверь которого была не закрыта на центральный замок, а в замке зажигания находился ключ. Он открыл транспортное средство и завел мотор...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Якиманка задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем.В полицию поступило заявление от 36-летнего москвича. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль марки «Вольво ХС-90» стоимостью 1 миллион 400 тысяч рублей, который был припаркован в Конном переулке.В ходе патрулирования близлежащей территории сотрудники полиции на Мытной улице обнаружили автомобиль, принадлежащий заявителю, в котором находился подозреваемый – 23-летний житель столицы. Установлено, что молодой человек увидел припаркованный автомобиль, дверь которого была не закрыта на центральный замок, а в замке зажигания находился ключ. Он открыл транспортное средство и завел мотор, после чего начал движение и проехал до Мытной улицы, где не справился с управлением и совершил столкновение с сугробом. Со слов задержанного, он совершил угон автомобиля без цели хищения, воспользовавшись тем, что владелец забыл закрыть автомашину.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60