После палестинского обстрела центральной части Израиля премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проводит совещание с главами силовых структур.

После палестинского обстрела центральной части Израиля премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проводит совещание с главами силовых структур. Об этом сообщает канцелярия главы правительства Израиля.Вечером в четверг, 14 марта, военные зафиксировали пуск двух ракет из сектора Газа. В Тель-Авиве впервые с 2014 года были активированы сирены тревоги. Тель-Авив – второй по величине город Израиля, его деловая столица и самый популярный средиземноморский курорт. В мае в нем состоится международный музыкальный конкурс "Евровидение", напоминает РИА Новости.Как уточняется, в результате обстрела никто не пострадал, материального ущерба не было нанесено. Информации об ответных действиях Армии обороны Израиля пока не поступало. До настоящего времени никто не взял на себя ответственность за пуски ракет. Но израильтяне по традиции винят во всех агрессивных действиях с территории анклава движение ХАМАС, правящее там.