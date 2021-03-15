Полицейские обнаружили в холодильнике три стеклянные емкости и два пластиковых контейнера с неизвестным растительным веществом зеленого цвета, общей массой 337 граммов...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – каннабиса (марихуаны) весом более 330 граммов», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступила информация о том, что в квартире одного из домов на улице Земляной Вал хранится для последующего сбыта наркотическое вещество.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого – 38-летнего ранее судимого москвича. При обыске полицейские обнаружили в холодильнике три стеклянные емкости и два пластиковых контейнера с неизвестным растительным веществом зеленого цвета, общей массой 337 граммов. Согласно справке об исследовании изъятое является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной).Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60