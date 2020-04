Кроссовер Hyundai Tucson в специальном исполнении WAY получил встроенный комплекс Яндекс.Авто. Такую спецверсию выпустят ограниченным тиражом.

Кроссовер Hyundai Tucson в специальном исполнении WAY получил встроенный комплекс Яндекс.Авто. Такую спецверсию выпустят ограниченным тиражом.Hyundai Tucson WAY получил мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном и платформой Яндекс.Авто, куда входят Яндекс.Навигатор и голосовой ассистент "Алиса". Кроме того, доступна поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.В оснащение версии WAY включили светодиодные фары с омывателем, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, рейлинги на крышу, круиз-контроль с ограничителем скорости, поясничный подпор сиденья водителя с электроприводом, 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами Continental и полноразмерное запасное колесо.Переднеприводный Hyundai Tucson WAY с бензиновым двигателем 2,0 л (150 л.с.) обойдется в 1 749 000 рублей, за такой же мотор, но уже с полным приводом попросят 1 829 000 рублей. За полноприводную модель с бензиновым мотором 2,4 л (184 л.с.) надо отдать 1 939 000 рублей. Все кроссоверы - с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.