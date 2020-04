Apple в марте отгрузила в Китае примерно 2,5 миллиона iPhone, что примерно в 5 раз больше, чем в феврале

Apple в марте отгрузила в Китае примерно 2,5 миллиона iPhone, что примерно в 5 раз больше, чем в феврале, сообщает Reuters. Это является признаком восстановления рынка после затяжного спада: в прошлом месяце в Китае было отгружено около 500 тысяч смартфонов Apple.Появившись в Китае, вирус распространился прежде всего в этой стране, что привело к закрытию многих заводов и фабрик, а также к тому, что появились задержки поставок. И в связи с большими проблемами из-за эпидемии в Китае пострадала и экономика других стран, тесно связанных торговлей с Китаем. В частности, под ударом оказалась компания Apple, пострадавшая из-за задержек в поставках iPhone, так как заводы по сборке смартфонов расположены в Китае.Сейчас компании по производству смартфонов надеются на восстановление спроса в Китае, где пандемия коронавируса утихает, в противоположность остальному миру, где вирус распространяется и может спровоцировать глобальную рецессию.Согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), правительственного аналитического центра, поставки смартфонов в Китае в марте составили 21 миллион единиц. Это более чем в три раза выше, чем в феврале, но все еще примерно на 20% меньше, чем было отгружено за аналогичный период в прошлом году. Эксперты считают, что пройдут месяцы, прежде чем китайская экономика вернется к докризисным показателям.Китайские розничные компании в основном возобновили работу к началу марта, когда возобновили работу торговые точки, а логистика электронной коммерции восстановилась, после того как вирус и жесткие меры по сдерживанию заставили большую часть экономики застопориться в первые два месяца.Многие производители смартфонов в настоящее время надеются, что продажи в Китае могут смягчить падение на зарубежных рынках в ближайшие месяцы. В своем прошлом ежеквартальном конференц-коле после объявления доходов финдиректор Xiaomi Corp заявил, что китайский рынок восстановился примерно до 80% от своего нормального уровня.Позднее компания написала письмо правительству Индии, одного из крупнейших рынков сбыта мобильной продукции, с просьбой рассматривать смартфоны в качестве необходимого товара и, следовательно, освободить их от ограничений на перевозку.В начале этого месяца несколько китайских интернет-магазинов снизили цены на iPhone 11. Apple позволила сторонним продавцам в Китае предлагать скидки, чтобы подстегнуть спрос.Apple стала одной из первых компаний, заявивших о негативном влиянии коронавируса на бизнес. В середине февраля купертинская корпорация предупредила, что вспышка COVID-19 отрицательно скажется на выручке компании из-за снижения поставок iPhone во всем мире и падения спроса в Китае.В недавнем квартальном прогнозе Apple озвучила ожидания по выручке в размере от $63 миллиардов до $67 миллиардов, но тогда отражалась информация на основе оптимальной оценки темпа возвращения к привычному графику работы. Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров. Аналитики Needham&Company писали, что нормализоваться ситуация со спросом и предложением может лишь к июню 2020 года, что на два месяца позже, чем ожидалось ранее. По данным Nikkei, из 200 крупнейших поставщиков компании примерно у 75% есть как минимум одна производственная площадка в Китае, а почти у четверти в Поднебесной находятся три и больше предприятий.Следующее поколение флагманского устройства Apple вполне может стать одним из самых важных за многие годы. Компании важно выпустить iPhone, который может в полной мере использовать беспроводные сети пятого поколения. Американская компания уже на шаг отстает от Samsung Electronics Co. и Huawei Technologies Co., которые начали продавать устройства с поддержкой 5G в прошлом году.Главный производственный партнер Apple, компания Foxconn Technology Group, заверил инвесторов, что новые iPhone с поддержкой сетей пятого поколения (5G) могут быть готовы к осенней презентации, несмотря на глобальные потрясения в связи с пандемией COVID-19.Hon Hai Precision Industry Co., более известная как Foxconn, сообщила инвесторам, что потеряла время из-за карантина и остановок производственных линий во время вспышки коронавируса в Китае. Но с учетом того, что до запуска первых опытных сборочных линий в июне остались месяцы, Foxconn все еще может уложиться в срок, заявил глава отдела по связям с инвесторами Алекс Янг в ходе закрытой телефонной конференции, организованной Goldman Sachs.Foxconn также входит в число производителей, борющихся с последствиями вспышки вируса, в результате которой были нарушены цепочки поставок и упал спрос. Компания заявила, что ликвидировала нехватку рабочей силы и теперь вернулась к нормальной сезонной производительности. Но пока неясно, как компания справлялась с этой проблемой в марте, когда карантин, объявленный правительством, привел к беспрецедентным потрясениям в глобальной цепи поставок.В настоящее время к работе вернулись более половины сезонных сотрудников тайваньского вендора. Председатель совета директоров Foxconn Лю Юнг-ваy заявил, что у компании не было больших проблем в цепочке поставок и что Foxconn помогает поставщикам возобновлять работу. Тем не менее Foxconn сообщила, что не может предсказать фактическое влияние вспышки на финансовые результаты за год.Несмотря на то что Foxconn восстановила работу, месячный перерыв поставил под угрозу ранее запланированный график запуска нового iPhone. Представитель тайваньского вендора сообщил, что компаний работает вместе с инженерами Apple в попытке наверстать упущенное время и есть вероятность успеть вовремя. Однако, если в ближайшие несколько недель случится задержка, релиз нового смартфона купертинской компании все же придется отложить.Apple объявит квартальные финрезультаты 30 апреля.