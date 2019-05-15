Евровидение в шутку называют большим европейским гей-парадом, замаскированным под конкурс песни. Здесь в фаворе лесбиянки, геи, трансвеститы и бородатые женщины. Для консервативно-патриархальной России все это дико.

"Евровидение" в шутку называют большим европейским гей-парадом, замаскированным под конкурс песни. Здесь в фаворе лесбиянки, геи, трансвеститы и бородатые женщины. Для консервативно-патриархальной России все это дико.Кажется, что лучшего города для проведения этого смотра европейской песни и не найти. Дело в том, что Тель-Авив считается "голубой" столицей Ближнего Востока. По заявлению израильских статистов, более 30% местных молодых людей и девушек придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. Так что держащимися за руку мужчинами на улицах, однополыми парами с детьми, радужными флагами на улицах и в витринах никого не удивишь.С конца 90-х в июне тут проходит один из самых крупных в мире гей-парадов, на проведение которого местные власти тратят более 10 миллионов шекелей (почти 3 миллион долларов). Окрашенные в цвета радуги самолеты, сотни клубов и ресторанов для любителей нетрадиционных отношений – прогрессивный Тель-Авив вполне может в этом плане перещеголять знаменитый испанский Ситжес.Для города гей-парад стал одним из главных событий, затмив традиционные Песах и Йом-Киппур. Оно собирает около 200 тысяч человек!Благодаря прямой трансляции конкурса "Евровидение", о царящих в Тель-Авиве нравах узнали во всей Европе. И ладно бы только там – Старый свет ведь, как известно, давно загнивает. Но у нас, в богохранимой стране, на федеральном канале "Россия", который призван воспитывать нравственность и укреплять духовные скрепы жителей, сразу перед политическим ток-шоу Владимира Соловьева, весь вечер в кадре крупным планом показывали обнимающихся и целующихся взасос мужиков, радужные флаги!..Этот эфир конкурса вызвал страшный скандал. Дело в том, что по принятому в 2001 году закону "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию", телеканалы обязаны маркировать свой контент. И если окажется, что при трансляции "Евровидения" не был указана возрастной ценз, то получится, что трансляцией конкурса песни из Израиля пропагандировались однополые отношения среди несовершеннолетних!Это грозит "России" штрафом от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Но моральные страдания увидевших разврат на экране "самых строгих правил" россиян даже и оценить сложно!Напомним, 64-й конкурс песни проходит 14, 16 и 18 мая. Нашу страну на "Евросонге" представляет Сергей Лазарев с песней Scream. По мнению прессы и букмекеров, он входит в число лидеров.