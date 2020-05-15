В ситуации, когда необходимо соблюдать режим самоизоляции, многие сотрудники работают из дома. Те, кто потерял работу или вынужден временно не работать, начинают подрабатывать фрилансом. Эксперты российского портала бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос и выяснили, какие города жители нашей страны считают самыми удобными для фриланса и удаленной работы.

В ситуации, когда необходимо соблюдать режим самоизоляции, многие сотрудники работают из дома. Те, кто потерял работу или вынужден временно не работать, начинают подрабатывать фрилансом.Эксперты российского портала бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос и выяснили, какие города жители нашей страны считают самыми удобными для фриланса и удаленной работы.Ниже мы расскажем об этих городах.1. ЯлтаНа первом месте оказался город-курорт Ялта, за который проголосовали 38,1% опрошенных. Город отличается жарким климатом и прекрасными возможностями для отдыха. Возможно, поэтому фрилансеры любят Ялту, так как здесь можно не только работать, но и отдыхать.2. СочиВторую строчку рейтинга также занимает курортный город – Сочи. В Сочи есть возможности как для развлечений, так и для спокойного пляжного отдыха. Климат города также очень благоприятен, а развитая инфраструктура делает жизнь здесь удобной.3. МоскваМосква также вошла в число городов, которые выбирают фрилансеры для работы. Это город с развитой инфраструктурой, предоставляющий большие возможности для карьерного роста и высокого заработка.4. Санкт-ПетербургЗа Санкт-Петербург отдали голоса 14,29% опрошенных. Этот город также предлагает массу возможностей, а кроме того, это культурная столица, которая подойдет для всех, кто предпочитает отдыхать с пользой.5. КазаньСтолица Татарстана замыкает первую пятерку лидеров. За Казань проголосовало 9,52% опрошенных. Это крупный экономический и культурный центр Поволжья.6. ЕкатеринбургЕкатеринбург также вошел в число городов, которые считаются лучшими и самыми удобными для удаленной работы и фриланса. Это крупный город, предоставляющий множество возможностей. За него проголосовали 4,76% опрошенных.7. КалининградЗа Калининград, так же как и за Екатеринбург, проголосовали 4,76% опрошенных. Это не только удобный город для проживания, но также и культурный центр, который предоставляет возможности для интересного проведения досуга.