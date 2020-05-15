Потери мировой экономики, вызванные пандемией COVID-19, в этом году могут составить от $5,8 триллиона до $8,8 триллиона, заявил Азиатский банк развития (АБР).

Потери мировой экономики, вызванные пандемией COVID-19, в этом году могут составить от $5,8 триллиона до $8,8 триллиона, заявил Азиатский банк развития (АБР).Потери в размере $5,8 триллиона предполагают, что ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом и подорвавшие деловую и потребительскую активность, будут действовать в течение трех месяцев. Если ограничения будут сохраняться в течение полугода, потери могут достигнуть $8,8 триллиона.Таким образом, ущерб от пандемии может составить от 6,4% до 9,7% мирового ВВП.Новый прогноз АБР значительно хуже апрельских оценок, которые предполагали, что потери мировой экономики составят $2-4,1 триллиона.АБР ожидает, что меры по сдерживанию коронавируса могут привести к экономическим потерям в Азии в размере от $1,7 триллиона до $2,5 триллиона, в Китае — от $1,1 триллиона до $1,6 триллиона.Ограничения на поездки и карантинные меры, вероятно, сократят мировую торговлю на $1,7-$2,6 триллиона и оставят без работы 158-242 миллиона человек, прогнозирует АБР.Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что мировая экономика в 2020 году сократится на 3% в результате глобального спада активности, вызванного пандемией. Это станет самой сильной рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов.