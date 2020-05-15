Cнос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге является коварным и варварским поступком, заявил первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.

Cнос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге является коварным и варварским поступком, заявил первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.В интервью газете "Красная звезда" Войтех Филип отметил, что большинство граждан Чешской Республики знают, что именно Красная армия освободила большую часть страны в 1945 году.Он напомнил о словах мэра Праги Петра Зенкла, которые тот сказал вскоре после освобождения: "Наш город был спасен от гибели и разрушения, он был вырван из когтей нацистов прежде всего героической Красной Армией…".Эти и другие слова тогдашнего мэра находятся, как отметил Войтех Филип, в резком противоречии с отвратительными и циничными шагами нынешнего главы пражского района, который исподтишка демонтировал статую маршала Конева.По мнению политика, демонтаж монумента свидетельствует о том, что некоторые фашиствующие политики Праги под негативным влиянием ЕС и США намерены нарушить взаимоотношения двух славянских народов и не стесняются оскорблять освободителей из России и других стран бывшего Советского Союза.Войтех Филип добавил, что в чешском обществе в последние годы наблюдается очевидный рост фашистских тенденций, которые в ряде случаев остаются без наказания."Я считаю, что это позор международного масштаба и абсолютный провал главы чешской дипломатии, который должен был немедленно уйти в отставку, или его должны были без промедления снять с должности", — сказал он.