Оперативный штаб обновил данные по числу заболевших коронавирусом в России. Количество выявленных случаев по всей стране за сутки выросло на 10 598 (плюс 4,2%) и достигло 262 843 человек.

Оперативный штаб обновил данные по числу заболевших коронавирусом в России. Количество выявленных случаев по всей стране за сутки выросло на 10 598 (плюс 4,2%) и достигло 262 843 человек. По-прежнему примерно у половины новых заболевших инфекция протекает без каких-либо клинических признаков.По количеству заразившихся Россия прочно закрепилась на втором месте в мире. Лидируют с большим отрывом США — там 1,4 миллиона зарегистрированных пациентов. На третьем месте остается Великобритания (234 441 инфицированный).Число выздоровевших за весь период россиян достигло 58 226 человек (4 696 пациентов поправились за последние сутки). Скончались от заболевания 2 418 человек (в том числе 113 смертей за последние сутки).В Москве всего выявлено 135 464 заболевших (плюс 4 748 новых случаев за сутки). Выздоровели 24 562 человека (1 235 за последние сутки), умерли 1 358 пациентов (68 за последние сутки).