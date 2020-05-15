Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предупредил, что вторая волна коронавируса может наступить в Европе уже осенью. Вместе с ней, по его словам, могут прийти грипп и корь. Куда европейцы смогут поехать в отпуск, а где сохраняются строгие ограничения даже на передвижения между регионами?

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предупредил, что вторая волна коронавируса может наступить в Европе уже осенью. Вместе с ней, по его словам, могут прийти грипп и корь. Куда европейцы смогут поехать в отпуск, а где сохраняются строгие ограничения даже на передвижения между регионами?Это их первая встреча за два месяца. И пусть даже через стекло, но Антонио сегодня может увидеть хотя бы глаза своей жены, которая все еще в изоляции в лечебном учреждении.Едва сдерживают слезы. А слез сейчас в стране много. Плачут по погибшим и заболевшим, которые в тяжелом состоянии. Третьи подряд сутки смертность в Испании от коронавируса растет. Среди жертв 42 врача. Коллеги собираются на короткую минуту молчания. Работы еще достаточно."Это попытка почтить всех наших коллег, всех медицинских работников во время пандемии, которые отдавали все, что могли, рискуя не только собой, но и их семьями", — говорит вице-президент кадисской коллегии врачей Мария Дель Кармен Себастьян Мартин.Ситуация в Испании одна из самых сложных в Европе. Вирус нанес удар по крупным городам, которые сейчас просят правительство допустить к первой фазе по выходу из карантина. Мадрид и Барселона застряли в нулевой. Врачи боятся новой вспышки. Количество заболевших падает, но только не в Барселоне. Почти 60 процентов всех новых случаев приходятся на Каталонию. Поэтому здесь жесткие правила. В прямом смысле ни шагу в чужой район. И по-прежнему выход на улицу для большинства в строго определенное время.Здесь проходит граница между Барселоной и соседним муниципалитетом Оспиталет. Ее исторически жители особо не замечали. Но теперь придется. Показатели региональной столицы хуже, чем у пригородов. Поэтому гостям из больших городов здесь не рады. Потому могут штрафовать за нарушение правил выхода из дома.Граница теперь — вопрос сложный в Европе. Соседи делают послабления. С сегодняшнего дня Латвия, Литва и Эстония открывают свои кордоны, ведут переговоры с соседями. Австрия и Германия уже это сделали.Но Франция с Испанией пока возобновлять свободный доступ не спешат. Канны 2020. Как раз на этой неделе здесь должен начинаться знаменитый кинофестиваль. Вместо афиш и фотографий звездных гостей — плакат с надписью "мерси". Спасибо всем, кто помогает в борьбе с коронавирусом. На знаменитой набережной Круазет никого. Пляжи закрыты. В Каннах не постелили даже красную дорожку. Голливудские звезды все еще в карантине. От прежней каннской жизни рядом только такси, ожидающие клиентов. Их нет."Здесь пустынно, мы идем в никуда. Клиентов нет, гостиницы закрыты, бизнес нулевой", — говорит президент каннского такси Филипп Чиаратика.Пока у одних финансовая депрессия, другие видят маленький луч надежды. В Италии и пляжи открывают, и даже сообщение между провинциями. Сицилия планирует заработать. Правда, не на зарубежных туристах. Началось бронирование на лето домов на острове самими итальянцами."Рост числа итальянцев, которые хотят путешествовать по Италии. Сицилия — второе по популярности место после Тосканы. За последние три дня количество бронирований увеличилось более, чем в двое", — говорит представитель сервиса бронирования апартаментов Джакомо Тровато.А еще цены упали на 10 процентов. При том, что в отелях и пляжах жесткие меры безопасности.Сегодня дезинфекцией особенно заняты в Австрии. Здесь открываются пабы и рестораны. Заказы уже есть, правда, на столах не ставят ни солонки с солью, ни сахарницы – опасно. Первый тост по выходу из карантина обязательно будет за здоровье.