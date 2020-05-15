Федрезерв начал новую программу интервенций на рынке корпоративного долга США. Агентство Bloomberg уже назвало событие историческим. За 1 день американский регулятор купил ETF на $305 миллионов.

Федрезерв начал новую программу интервенций на рынке корпоративного долга США. Агентство Bloomberg уже назвало событие историческим. За первый день американский регулятор купил ETF на $305 миллионов.Эти цифры были озвучены в еженедельно обновляемой информации о балансе американского центробанка, показавшей, что за неделю до 13 мая совокупные активы выросли до нового рекорда в размере $6,93 триллиона. Покупки ETF, начавшиеся во вторник, 12 мая, являются частью последней программы экстренного кредитования, которую ФРС развернула, чтобы помочь смягчить влияние пандемии коронавируса на экономику и финансовые рынки США.Как писали ранее "33Live.Ruру", покупка ETF была анонсирована регулятором еще в конце марта, когда ФРС объявила о резком расширении своего инструментария борьбы с кризисом. Регулятор обязался покупать ETF и корпоративные долги непосредственно на вторичном рынке, а также развернуть отдельный механизм для покупки долгов непосредственно у эмитентов по всей корпоративной Америке.При этом в отчете не раскрывается, какие именно ETF куплены. Однако, как отмечает Bloomberg, ФРС пообещала по крайней мере раз в месяц раскрывать эту информацию.