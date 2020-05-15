Сумма ликвидных - самых важных - активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) к 1 мая 2020 года снизилась за месяц на $28,2 миллиарда, как следует из сообщения Минфина РФ.

Сумма ликвидных — самых важных — активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) к 1 мая 2020 года снизилась за месяц на $28,2 миллиарда, как следует из сообщения Минфина РФ.К 1 мая 2020 года сумма ликвидных активов фонда (средства на счетах в Банке России) снизилась до 8,4 триллиона руб. или $114,5 миллиарда (7,4% от ожидаемого ВВП в 2020 году). На 1 апреля этот показатель составлял 11,095 триллиона руб. или $142,7 миллиарда (9,8% ВВП).В целом к 1 мая 2020 года стоимость ФНБ с учетом размещенных средств в разные активы составила 12,4 триллиона руб., или 10,9% ВВП, и снизилась за месяц на 450 миллиардов руб. с 12,9 триллиона руб., или 11,3% ВВП, на 1 апреля.Снижение мировых цен на российскую нефть Urals привело к тому, что бюджет не получает запланированные доходы и ЦБ для пополнения бюджета по поручению Минфина продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ).По оценке Минфина, объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте составил 22,0 миллиарда руб., в апреле — 55,8 миллиарда руб., в мае вырастет до 190,1 миллиарда руб.Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета.Как ранее сообщалось, Минфин РФ почти в 3 раза увеличит сумму продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 13 мая по 4 июня по сравнению с предыдущим периодом в апреле-мае.Из-за падения резкого падения цены нефти Минфин с 7 апреля начал продажу валюты из ФНБ. С 7 апреля до 12 мая Минфин заказал продажу валюты в эквиваленте 77,8 миллиарда руб., или по 3,5 миллиарда руб. в день.Помимо этого ЦБ начал упреждающие продажи валюты — при цене на нефть марки Urals ниже $25 за баррель. В этом случае сумма продажи валюты зависит от размера падения цены нефти.По оценке Deutsche Bank, ликвидных ресурсов ФНБ хватит на два года при цене российской нефти Urals не выше $15 за баррель. По данным Минфина РФ, в апреле средняя цена Urals составила $18,22 за баррель.