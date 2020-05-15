Сегодня, 15 мая, в формате видеоконференции состоится заседание Исполкома Российского футбольного союза (РФС). Ключевой вопрос собрания – возобновление чемпионата страны в условиях угрозы распространения коронавируса.

Сегодня, 15 мая, в формате видеоконференции состоится заседание Исполкома Российского футбольного союза (РФС). Ключевой вопрос собрания – возобновление чемпионата страны в условиях угрозы распространения коронавируса.Российская премьер-лига была приостановлена 17 марта после того, как клубы сыграли матчи 22 тура. Изначально перерыв был до 10 апреля, но позже организаторы приняли решение продлить паузу до 31 мая.В конце апреля руководство РФС и РПЛ обсудили с клубами возможность возвращения футбола на стадионы. Были предложены два варианта календаря, основанные на рекомендациях УЕФА. Так стало известно, что рестарт чемпионата страны может состояться в 20-х числах июня.Однако большинство клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) высказались за досрочное завершение сезона. В это же время о досрочном завершении чемпионата объявила французская Лига 1.⚡️ Важная новость. Исполком УЕФА перенес все июньские матчи мужских и женских сборных на неопределенный срок. pic.twitter.com/fL9Q2ZvmEd— РФС (@rfsruofficial) April 1, 2020Все это подогрело слухи о том, что и российская премьер-лига может не доиграть отставшие восемь туров. Глава РФС Александр Дюков заявил, что не поддерживают решение о досрочном завершении турнира, а позиция организации – футбольный сезон в России надо доиграть.В Министерстве спорта подтвердили, что готовы содействовать завершению чемпионата, но для этого со стороны РФС должны поступить определенные предложения по организации игр: "При четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. Естественно, без зрителей".Стадион «Динамо» присоединился к акции РФС #ОставайтесьДома. Футбол скоро вернётся. Мы очень ждём. pic.twitter.com/WQBf8BJYyX— РФС (@rfsruofficial) April 18, 2020В воскресенье, 10 мая, СМИ сообщили, что РФС и РПЛ разработали протокол, по которому в ближайшее время будет жить отечественный футбол и отослали его в правительство на согласование.А спустя четыре дня телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что переговоры с государственными структурами проведены: "С высокой долей вероятности, РФС примет решение о возобновлении чемпионата России", – написал инсайдер в Twitter.Завтра, с высокой долей вероятности, исполком РФС примет решение о возобновлении чемпионата России сезона-19/20.Уже проведены переговоры с государственными структурами, в том числе с Росавиацией.Легионеров необходимо возвращать в Россию как можно скорее. https://t.co/9XWN3ID6vM— Nobel Arustamyan (@ANobelito) May 14, 2020Источник в Министерстве спорта не просто подтвердил порталу Baza готовящийся рестарт сезона, но и рассказал об условиях, при которых футбол в стране оживет. Так, например, попасть на стадион, который будет поделен на определенные зоны, можно будет по специальным QR-кодам в приложении от РФС.По информации издания, на арене смогут находиться не более 150 человек, где 100 человек – представители обеих команд, а оставшиеся 50 – организаторы. Сообщается, что на входах на стадион Минспорта предлагает поставить дезинфицирующие тоннели.Помимо этого, изменятся и требования к командам. Всем сотрудникам клубов придется ежедневно проходить медицинское обследование. Игрокам и тренерам запретят совместное времяпровождения.Тренировочный процесс также претерпит ряд изменений. Футболисты будут поделены на несколько групп, которые смогут проводить занятия так, чтобы не пересекаться с другими группами.Напомним, в последнем перед перерывом туре хет-трик Сердара Азмуна и дубль Артема Дзюбы помогли "Зениту" разгромить "Урал" (7:1), "Спартак" на выезде одержал волевую победу над "Оренбургом" (2:1), играя самым молодым составом в XXI веке."Локомотив" переиграл "Ростов" (2:1), "Динамо" обыграло "Ахмат" (3:2), "Рубин" одержал победу над "Арсеналом" (1:0) в Туле, ЦСКА поделил очки с "Уфой" (0:0), "Сочи" прервал беспроигрышную серию "Краснодара" (2:0), а "Тамбов" забил три безответных мяча в ворота "Крыльев Советов" (3:0).В турнирной таблице с 50 очками лидирует "Зенит", на второй строчке расположился "Локомотив" (41 очко), на третьей – "Краснодар" (41), на четвертой – "Ростов" (38), на пятой – ЦСКА (36). Если бы сезон завершился сегодня, то именно эти бы клубы получили путевки в Еврокубки.В шести очках от армейцев идет "Динамо" (30). Следом "Спартак" (28) и "Уфа" (27), а замыкает десятку "Урал" (25). В зоне вылета – "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20).Турнирная таблица #ТинькоффРПЛ после 22-го тура