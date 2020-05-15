Новорожденный мальчик стал самой юной жертвой коронавируса в Великобритании. Малыш, родившийся у зараженной COVID-19 жительницы Уэльса, умер в больнице чрез три дня после появления на свет.

Новорожденный мальчик стал самой юной жертвой коронавируса в Великобритании. Малыш, родившийся у зараженной COVID-19 жительницы Уэльса, умер в больнице чрез три дня после появления на свет.Как пишет Guardian, у женщины диагностировали коронавирус незадолго до родов. Ее сын родился с низкой частотой сердечных сокращений. Спасти его врачам не удалось.В качестве причины смерти указали тяжелую гипоксическую ишемическую энцефалопатию. Это означает, что из-за слабого притока крови головному мозгу не хватило кислорода. Выявленный у матери COVID-19 назвали вторичной причиной смерти.Ученые пока не знают, как именно вирус передается от матери к ребенку. Исследователь Мэриан Найт из Оксфордского университета опубликовала на этой неделе результаты соответствующего исследования, охватившего 427 беременных женщин, зараженных коронавирусом.У ученых нет подтверждения тому, что вирус передается плоду, находящемуся в утробе. Еще один возможный путь заражения – от матери непосредственно к новорожденному."У нас нет доказательств ни того, ни другого. То, что мы знаем наверняка, – что вирус поражает довольно малое число новорожденных", – сказала Найт.По официальным данным британских властей, сейчас в Соединенном Королевстве почти 233,2 подтвержденных случая заражения COVID-19. По информации на 14 мая, за сутки там было выявлено 3,4 тысячи новых случаев заражения. Число летальных исходов за весь период пандемии превысило 33,6 тысячи человек. Великобритания находится на третьем месте в мире по числу зараженных после США и России.