ДТП произошло около восьми часов утра 15 мая близ станции Бекасово-Сортировочное на юго-западе Москвы. Владелица Mazda выехала на пути на нерегулируемом переезде, не обратив внимания на запрещающие сигналы, и в итоге машину сбил электропоезд.

Водитель легковушки в Новой Москве пострадал при попытке проскочить железнодорожный переезд перед поездом, сообщили в столичном управлении МЧС.ДТП произошло около восьми часов утра 15 мая близ станции Бекасово-Сортировочное на юго-западе Москвы. Владелица Mazda выехала на пути на нерегулируемом переезде, не обратив внимания на запрещающие сигналы, и в итоге машину сбил электропоезд.Девушку из смятой легковушки вытащили прибывшие спасатели, в бессознательном состоянии ее передали медикам. Движение на этом отрезке временно приостановлено.Бекасово-Сортировочное является крупнейшей в Европе по числу пропускаемых вагонов сортировочной станцией — ежедневно здесь разгружают до 22 тысяч вагонов.