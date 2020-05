Посольство России в Великобритании направило письмо в редакцию газеты Financial Times с требованием опровергнуть статью от 12 мая. Там утверждается, что Россия якобы намеренно занижает смертность от коронавируса.

Посольство России в Великобритании направило письмо в редакцию газеты Financial Times с требованием опровергнуть статью от 12 мая. Там утверждается, что Россия якобы намеренно занижает смертность от коронавируса."Только что имел длинный разговор с главным редактором Financial Times на эту тему, пытаясь объяснить ей, что это неэтично и в общем-то нечестно публиковать сейчас подобные вещи, особенно пытаясь завысить данные по количеству смертей. Это подрывает во многом работу и нечестно отражает то, что происходит в России. Мне кажется, я добился понимания с ее стороны и со стороны Financial Times. Будут предприняты определенные шаги по опровержению этого дела", — заявил Андрей Келин, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании.Все это похоже на новую скоординированную атаку на Россию, сообщает телеканал "Россия 24". Кроме статьи в Financial Times, была еще публикация в New York Times о том же самом.Материалы вышли синхронно, использовали одну и ту же фактуру. А еще был материал агентства Bloomberg с заголовком: "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".Эксперты указали, что западные издания жонглируют цифрами и просто подтасовали факты. Дело в том, что причина смерти устанавливается и указывается согласно определенным нормам, утвержденным в том числе Всемирной организацией здравоохранения. И наличие COVID-19 совсем не означает, что человек умер от вируса."Цифры они взяли московские, одномесячные. Для демографов это не типично, так не делается в течение короткого периода, когда набор достоверных данных не очень велик, чтобы делать какие-то однозначные выводы", — считает Владимир Стародубов, директор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения.