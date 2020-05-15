Следственный комитет и прокуратура начали проверку после сегодняшнего пожара в Хамовниках, где один человек погиб. В доме 1940 года постройки на Фрунзенской набережной сначала загорелась квартира, потом пламя охватило балконы сразу на трех этажах. Горящие обломки рухнули вниз, повредив припаркованный автомобиль.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку после сегодняшнего пожара в Хамовниках, где один человек погиб. В доме 1940 года постройки на Фрунзенской набережной сначала загорелась квартира, потом пламя охватило балконы сразу на трех этажах. Горящие обломки рухнули вниз, повредив припаркованный автомобиль.Языки пламени с треском вырываются из квартиры на пятом этаже. Буквально через несколько секунд загорается следующий балкон.Огонь распространялся очень быстро — с балкона пятого этажа он пошёл вверх. Горящие куски балконной обшивки падали вниз прямо на машины и видно, что этот автомобиль пострадал больше других.Почти все жильцы подъезда были дома. На улицу выбегали, в чём попало, по пути звоня в квартиры соседей."Я услышала такой хлопок, вышла на балкон и увидела пламя. Побежала за бабушкой за старенькой, побежала за женщиной с ребёнком, которые наверху живут", — говорит жительница дома."Соседи сказали "пожар", мы одели куртки и выбежали в чём есть", — рассказывает девушка.Квартира Антона Порядина на седьмом этаже — последняя из пострадавших."На пятом этаже соответственно и произошло это возгорание, а наш этаж последний, там у меня офис, там я работал", — пояснил он.К моменту приезда пожарных горело уже четыре балкона."В квартире на пятом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели. По предварительным данным очаг находился на кухне", — сообщил Вдовин Михаил начальник управления ГУ МЧС по ЦАО.Погиб мужчина 65 лет — хозяин квартиры, в которой начался пожар."Хороший человек жил. Я не знаю, я ему звонила, он не отвечал — он один жил. Я думала его нет, сейчас же все в связи с эпидемией уехали за город", — говорит соседка.Поскольку очаг возгорания находился на кухне — предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем. Но люди говорят, что слышали сильный хлопок. И это породило ещё одну версию — взрыв бытового газа."Сначала я подумал, что это гроза или гром — такой резкий сильный хлопок", — делится пережитым Антон Порядин.На место происшествия прибыли представители "Мосгаза", но от комментариев они отказались: "Мы не имеем права ничего вам говорить".Выяснить окончательную причину предстоит следователям и пожарным дознавателям. Дом на Фрунзенской набережной, 32, построен в 1940 году. Жилье здесь одно из самых дорогих в Москве.Всех, кто не смог сегодня вернуться в свои квартиры, пока разместили в гостинице неподалёку.