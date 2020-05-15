Опрос ВЦИОМ показал, что в условиях пандемии на удаленный режим работы перешла примерно шестая часть россиян. Больше половины граждан в режиме действующих из-за борьбы с коронавирусом ограничений не работают.

Опрос ВЦИОМ показал, что в условиях пандемии на удаленный режим работы перешла примерно шестая часть россиян. Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования, речь идет о 16% респондентов. Большинство из них – специалисты с высшим образованием. Работать из дома могут 60% бюджетников, в числе которых врачи, учителя, воспитатели и научные сотрудники, а также 51% работников коммерческого сектора – инженеры, конструкторы, дизайнеры, юрисконсульты. Еще 2% опрошенных сообщили, что в таком режиме работали и до коронавируса.Однако большая часть граждан в режиме ограничений, введенных из-за борьбы с распространением коронавируса, в данный момент не работает. Такой ответ дали 54% респондентов. Правда, в группе оказались также пенсионеры и учащиеся, не работавшие и до пандемии. Больше четверти граждан (27%) продолжают ездить на работу в офис и на предприятия.Мнения по поводу удаленки, как показал опрос, разделились в неравной пропорции: 61% респондентов в разной степени такой режим не нравится. Еще 36% он вполне устраивает. В числе плюсов треть сторонников такого формата указывают экономию времени на дорогу, 26% говорят о возможности составления гибкого графика. В числе минусов треть тех, кому работа в удаленном режиме не нравится, называют необходимость прямого контакта с людьми, а 15% говорят о том, что сложно сосредоточиться.Больше чем половине (66%) россиян, перешедших на удаленку, не пришлось осваивать новые навыки. 30% имеющихся знаний оказалось недостаточно, показал опрос. Что касается конкретно цифровых навыков, то 81% ими уже обладали.