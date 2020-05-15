Военные провели санитарную обработку территории Хабаровского судостроительного завода. Такие меры были приняты с целью недопущения распространения вирусных заболеваний. Представители подразделения РХБ защиты ВВС и ПВО продезинфицировали 35 тысяч кв. метров, передает ГТРК Дальневосточная.

Военные провели санитарную обработку территории Хабаровского судостроительного завода. Такие меры были приняты с целью недопущения распространения вирусных заболеваний. Представители подразделения РХБ защиты ВВС и ПВО продезинфицировали 35 тысяч кв. метров, передает ГТРК "Дальневосточная".Работы проводили два расчета личного состава. Первый, используя современные станции, обработал дороги и подъездные пути. Второй уделил внимание внутренним техническим залам, производственным цехам и другим помещениям, а также находящемуся в них оборудованию. Как сообщили военные, для человека применяемый раствор является безопасным.Напомним, в Хабаровском крае 595 человек с диагнозом "коронавирус" по-прежнему остаются на лечении. 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии. По информации Минздрава, общее число инфицированных достигло 1023 человек. 421 житель региона выздоровел.