Злоумышленник под предлогом продажи различных изделий проник в квартиру к пенсионеру и, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны хозяина, похитил его личные вещи...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому округу задержали 23-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже из квартиры пенсионера.В ОМВД России по району Крюково обратился 85-летний житель 16 микрорайона. Он рассказал, что из его квартиры пропали золотое кольцо, фарфоровые предметы и другие личные вещи.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области.Установлено, что злоумышленник под предлогом продажи различных изделий проник в квартиру к пенсионеру и, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны хозяина, похитил его личные вещи, спрятав их в сумку.По данному факту следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31