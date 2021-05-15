Злоумышленник, работая в пункте выдачи заказов одной из организаций, оформил несколько заказов на дорогостоящие смартфоны, используя сим-карты и вымышленные персональные данные...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Кузьминки задержали 23-летнего жителя Московской области, подозреваемого в присвоении мобильных телефонов, принадлежащих компании.Предварительно установлено, что 23-летний фигурант уголовного дела, работая в пункте выдачи заказов одной из организаций, оформил несколько заказов на дорогостоящие смартфоны, используя сим-карты и вымышленные персональные данные. После прибытия покупок в пункт выдачи он вскрывал упаковки и менял смартфоны на мыло. Затем подозреваемый возвращал товары как невостребованные. Однако сотрудники службы безопасности организации заметили частые возвраты и при проведении проверки обнаружили, что телефоны отсутствуют в упаковках, после чего обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Волгоградском проспекте. Похищенное имущество он успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Дознанием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18