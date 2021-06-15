Ковровский суд признал виновным бывшего работника ФСИН. Его осудили за получение взятки в значительном размере. По данным прокуратуры области, в 2018-2019 годах мужчина, занимая руководящую

Ковровский суд признал виновным бывшего работника ФСИН. Его осудили за получение взятки в значительном размере. По данным прокуратуры области, в 2018-2019 годах мужчина, занимая руководящую должность в исправительной колонии, получил от осужденного взятку в размере 60 тысяч рублей. Деньги предназначались для создания благоприятных условий последнего, а также для проноса на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов.