Пассажирский лайнер аварийно сел в подмосковном Жуковском.

Пассажирский лайнер Airbus А-321 компании "Уральские авиалинии" аварийно сел в подмосковном Жуковском. После взлета у него загорелся двигатель, так как туда попала птица. Посадка была жесткой, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает телеканал "Россия 24".Самолет направлялся в Симферополь. В настоящее время все пассажиры эвакуированы, жертв и пострадавших нет.Посадка была произведена через 15 минут после вылета. На его борту находились более двухсот тридцати человек. Факт аварийной посадки подтвердили в аэропорту "Жуковский".