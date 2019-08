В Филадельфии прогремела стрельба. Один из преступников задержан, второй до сих пор скрывается в доме и отбивается от спецназа.

В Филадельфии прогремела стрельба. Один из преступников задержан, второй до сих пор скрывается в доме и отбивается от спецназа.ЧП произошло во время спецоперации по поимке наркоторговцев, передает РИА Новости. Ранены шесть полицейских. Их жизни вне опасности. По меньшей мере два полицейских получили травмы, не связанные со стрельбой — их машина по пути к месту инцидента попала в аварию. Об этом сообщили в полиции Филадельфии.UPDATE: Suspect is still firing. SIX (6) PPD Officers shot — at area hospitals with non life threatening injuries. Additional officers also receiving treatment for non-gunshot injuries. Continue to avoid area. Situation is active and ongoing.— Eric Gripp (@PPDEricGripp) August 14, 2019В Белом доме сообщили, что Трамп проинформирован о происходящем в Филадельфии и следит за ситуацией.