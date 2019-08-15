Злоумышленники, действуя в составе преступного сообщества, используя поддельные документы, пытались незаконно завладеть правами собственности на расположенные в г. Москве квартиры четырех граждан...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве и покушении на мошенничество, повлекшее лишение права граждан на жилые помещения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что злоумышленники, действуя в составе преступного сообщества, используя поддельные документы, пытались незаконно завладеть правами собственности на расположенные в г. Москве квартиры четырех граждан. Еще три квартиры москвичей, в результате противоправной деятельности организованной группы, перешли в собственность злоумышленников. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 22 млн рублей.В состав организованного сообщества входили, приезжие мужчины и женщины, трое иностранных граждан и один местный житель, в возрасте от 28 до 80 лет.12 фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». В отношении семи обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое обвиняемых объявлено в федеральный розыск.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тимирязевский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28