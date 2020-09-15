У мужчины в куртке был обнаружен и изъят пакет из полимерного материала черного цвета, в котором находились свертки из фольгированной бумаги...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.Во время несения службы на территории Новой Москвы сотрудниками 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в районе д. Столбово был остановлен автомобиль такси «Хендэ».В ходе проверки документов у водителя автомобиля сотрудники ДПС обратили внимание на пассажира такси, который заметно нервничал. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Пассажир попытался скрыться, однако был задержан инспекторами ГИБДД.В ходе личного досмотра у мужчины в куртке был обнаружен и изъят пакет из полимерного материала черного цвета, в котором находились свертки из фольгированной бумаги в количестве 100 штук с неизвестным веществом внутри.Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в МО МВД России «Коммунарский» по г. Москве.Согласно справки об исследовании установлено, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой более 220 граммов.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбужденно уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81