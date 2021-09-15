Злоумышленники, находясь в подъезде жилого дома на 3-й Институтской улице, подошли к 30-летнему местному жителю и, угрожая ножом, прошли с ним в квартиру...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району во взаимодействии с коллегами УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин по подозрению в разбойном нападении на распространителя наркотического средства», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленники, находясь в подъезде жилого дома на 3-й Институтской улице, подошли к 30-летнему местному жителю и, угрожая ножом, прошли с ним в квартиру. Там они потребовали передать им имеющиеся денежные средства, что мужчина и сделал. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Ими оказались ранее судимые приезжие в возрасте 28 и 33 лет.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В дальнейшем в ходе осмотра квартиры потерпевшего сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 40 граммов вещества растительного происхождения. Согласно справке об исследовании изъятое является наркосодержащим средством – каннабисом.Установлено, что хозяин квартиры занимался сбытом запрещенных средств, а злоумышленники, прибывшие в его жилище, планировали, помимо денежных средств, забрать еще и наркотики.Следственным отделом ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18